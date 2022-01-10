أصدر ديوان الخدمة المدنية في الكويت اليوم الاثنين تعميمًا جديدًا يتضمن خفض قوة العمل في الجهات الحكومية بما لا يتجاوز 50 بالمئة وتطبيق أنظمة وساعات ومواعيد دوام مرنة وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات عن طريق الاتصال عن بعد.

إجراءات مشددة في الكويت

وأكد الديوان في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية على أن تطبيق هذه التعميمات سيبدأ من يوم الأربعاء 12 يناير 2022 مشيرًا إلى أن ذلك يأتي التزاما بقرارات مجلس الوزراء الصادرة اليوم.

وقال إن التعميم الجديد قرر استمرار حالات الإعفاء من العمل وفقًا لما كان مقررًا في تعميم ديوان الخدمة رقم (13) لعام 2020 بشأن دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل المعتمد من مجلس الوزراء عدا حالة من بلغ سن 55 عاما إذ يستمرون بالعمل.

تحديد ساعات العمل

وأضاف أنه تقرر تطبيق ما كان مثبتًا في السابق من قيام كل جهة حكومية بتحديد ساعات ومواعيد العمل لديها وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة مع تطبيق التدوير وذلك وفقًا لما كان موضحًا بتعميم ديوان الخدمة رقم (14) لعام 2020 بشأن اتخاذ الجهات الحكومية الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل.

وقف العمل بالبصمة

وأوضح أيضًا أنه تقرر وقف نظام العمل بالبصمة على أن يتم إثبات الحضور والانصراف عن طريق التوقيع على الكشوف التي تعدها كل جهة كما تقرر التأكيد على التقيد بالاشتراطات الصحية والوقائية المقررة من السلطات الصحية المختصة.