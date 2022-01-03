لا تزال الليرة التركية تنهار بالرغم من الجهود الحكومية لوقف نزيف العملة التركية دون جدوى حيث تشير المؤشرات إلى أن عام 2022 لن يكون الأفضل للعملة التي فقدت أكثر من نصف قيمتها خلال عام واحد.

سعر الليرة التركية

وخسرت الليرة 5% الاثنين 3 يناير بعد أن شهدت في 2021 أسوأ أداء لها منذ أن تولى الرئيس رجب طيب أردوغان السلطة قبل نحو 20 عاما مع استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم ومن سياسية نقدية غير تقليدية.