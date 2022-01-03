لا تزال الليرة التركية تنهار بالرغم من الجهود الحكومية لوقف نزيف العملة التركية دون جدوى حيث تشير المؤشرات إلى أن عام 2022 لن يكون الأفضل للعملة التي فقدت أكثر من نصف قيمتها خلال عام واحد.
سعر الليرة التركية
وخسرت الليرة 5% الاثنين 3 يناير بعد أن شهدت في 2021 أسوأ أداء لها منذ أن تولى الرئيس رجب طيب أردوغان السلطة قبل نحو 20 عاما مع استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم ومن سياسية نقدية غير تقليدية.
وهبطت الليرة إلى 13.92 ليرة للدولار بعد أن أغلقت يوم الجمعة على 13.1875 ليرة للدولار.
ارتفاع التضخم
وانصب اهتمام السوق على بيانات التضخم عن شهر ديسمبر المنتظر صدورها في وقت لاحق اليوم بعد أن أظهرت بيانات في مطلع الأسبوع ارتفاع أسعار التجزئة في إسطنبول 9.65% على أساس شهري في ديسمبر ليبلع المعدل السنوي 34.18%.
وخلال عام 2021 خسرت العملة التركية أكثر من نصف قيمتها ووصلت إلى 14 ليرة لكل دولار بالرغم أنها فتحت العام الماضي عند 8 ليرات لكل دولار.
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