كشفت وزارة الصحة، عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 16 يناير 2022 عند الساعة 3:35 عصرًا.

ويناقش د. محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلال المؤتمر ما يلي:

محاور مؤتمر الصحة:

1- المؤشرات الوبائية

2- مستجدات اللقاحات

3- أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا

4- أبرز الإحصائيات الصحية

مستجدات كورونا:

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (5281 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلنت الصحة عن تعافي (2996) حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى (8905) حالات.

فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (609953) حالة، تعافى منهم (561542) حالة، بينما وصل عدد الحالات الحرجة إلى (310) حالات.