تأهل 5 مشاركين إلى فئة نخبة النخبة 20 للوني شقح وحمر، ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة.

أسماء المتأهلين في فئتي لوني شقح وحمر:

وتأهل كل من إبراهيم عبدالله علي المهيدب ورثوان بن مناحي الدوسري وهادي بن عبدالهادي الدوسري في فئة نخبة النخبة لـ لون شقح.

بينما تأهل في فئة نخبة النخبة لـ لون حمر كل من عبدالمحسن صالح الراجحي ومحمد عبدالله العتيبي.

الدبوس يُتوج بالمركز الأول في بيرق المؤسس:

وفي وقت سابق، أعلن نادي الإبل تتويج مالك الإبل الكويتي دبوس بن مبارك بن عبدالله الدبوس بالمركز الأول في بيرق المؤسس للون الصفر، ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل6، فيما جاء ابن دغيثر في المركز الثاني.

وشهدت النسخة الحالية منافسة بين الدبوس وابن دغيثر خاصة بعد صفقة تأجير الإبل التاريخية التي بلغت قيمتها 20 مليون ريال بين الطرفين مؤخرًا.

وكانت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرق مدينة الرياض، أعلنت اليوم عن منع وإيقاف إقامة الحفلات والمناسبات على أرض المهرجان والمنطقة المحيطة به.

وأوضحت إدارة المهرجان، أن قرارها يأتي تطبيقًا للإجراءات الاحترازية المقررة من الجهات المختصة، وحمايةً للمجتمع من تفشي فيروس كورونا.