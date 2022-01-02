حذّر المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، من بث الشائعات ونشر معلومات مغلوطة فيما يتعلق بفيروس كورونا، متوعدًا المخالفين بالغرامة والسجن.

المتحدث الأمني لـ #وزارة_الداخلية: نحذر كل من يعمل على بث الشائعات ونشر معلومات مغلوطة حول جائحة فيروس كورونا، بغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة.#واس_عام pic.twitter.com/2q5zlMDCuT

— واس العام (@SPAregions) January 2, 2022

عقوبة بث الشائعات حول كورونا

وقال الشلهوب، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة مستجدات فيروس كورونا: “نحذر كل من يعمل على بث الشائعات ونشر معلومات مغلوطة حول جائحة فيروس كورونا، بغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة”.

ارتداء الكمامة وإجراءات التباعد

ونوّه المتحدث الأمني إلى أن عقوبة عدم ارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد قدرها 1000 ريال، مؤكدًا تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى 100 ألف ريال، وذلك بناء على ما تقرر الخميس الماضي 1443هـ طبقًا لتقارير الجهات الصحية بالمملكة.