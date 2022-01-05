حاول آلاف المتظاهرين في كازاخستان اقتحام مقر إقامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، في خطوة جديدة لتصاعد الاحتجاجات، فيما سيطر المتظاهرون على مطار ألماتي.

رصاص قرب المقر الرئاسي في كازاخستان

وأضافت الوكالة، نقلًا عن صحف محلية، أن بعض المتظاهرين انفصلوا عن الحشد القريب من مبنى البلدية وتوجهوا إلى المقر الرئاسي، مشيرة إلى وجود دخان في كل مكان، مع دوي انفجارات قنابل صوتية وطلقات الرصاص، في منطقة المقر الرئاسي في ألماتي.

إسقاط نصب تذكاري لنزارباييف

وأظهرت مقاطع فيديو محاولة عدد من المتظاهرين إسقاط نصب تذكاري لرئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف في مدينة تالديكورغان، المركز الإداري لمنطقة ألماتي.

الرئيس يتسلم رئاسة الأمن الوطني

وفي وقت سابق أعلن رئيس كازاخستان تسلمه رئاسة مجلس الأمن الوطني في البلاد في وقت اشتدت فيه حدة المظاهرات التي اندلعت منذ يوم أمس احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود.

وأكد رئيس البلاد أنه باقٍ في العاصمة رغم التظاهرات العنيفة، متوعدًا باتخاذ إجراءات صارمة.

وفي وقت سابق اليوم، حاول الرئيس قاسم جومارت توكاييف تهدئة غضب المتظاهرين في الشارع بإقالة الحكومة، وقال مكتبه إنه قبل استقالة الحكومة، وعين علي خان إسماعيلوف، الذي كان نائبًا أول لرئيس الوزراء، قائمًا بأعمال رئيس الوزراء.