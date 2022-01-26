أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح سهم واحد لكل 5 أسهم لمساهمي الشركة عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي وجزء من الأرباح المبقاة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، أن رأس المال قبل الزيادة 2 مليار و164 مليون و734 ألف ريال أما بعد الزيادة فأصبح 2 مليار و600 مليون ريال بنسبة زيادة في رأس المال %20.1.

أسباب الزيادة:

وبينت المتقدمة للبتروكيماويات أن الزيادة تهدف إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة ليتناسب مع حجم الأصول والمشاريع المستقبلية لها، مشيرةً إلى أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كسور الأسهم:

ولفتت إلى أنه في حالة وجود كسور أسهم في أي من الأسهم المجانية فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلاً حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.