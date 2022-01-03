جددت المديرية العامة للدفاع المدني التحذير من محاولة اجتياز الأودية أثناء هطول الأمطار.

لا تجازفوا:

وقالت المديرية في مقطع فيديو: إن السلامة تتطلب عدم المجازفة بالحياة أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية، موضحةً تداعيات المجازفة باجتياز الأودية أثناء جريان السيول.

متابعة الحالة:

وكانت مديرية الدفاع المدني، قد أكدت في وقت سابق، أنها تتابع الحالة المطرية التي تشهدها أغلب مناطق المملكة من خلال استمرار تمركز وانتشار الفرق الميدانية وفرق التدخل السريع للدفاع المدني في جميع المراكز.