حصلت جميع مرافق التصنيع في شركة المراعي على شهادة سلامة الأغذية المعترف بها من “مبادرة سلامة الأغذية العالمية” (GFSI) وهي تحالف من شركات السلع الاستهلاكية الرائدة عالميا لضمان الغذاء الآمن للجميع.

ووفقا لهذا الإنجاز فإن جميع مرافق التصنيع في شركة المراعي بلا استثناء أصبحت معتمدة وفقًا لمعيار FSSC 22000 المعتمد من قبل “المبادرة العالمية لسلامة الأغذية GFSI”.

تقديم أفضل المنتجات

وفي هذا السياق، قال عبدالله العتيبي، رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في المراعي:”إنّ المراعي، باعتبارها واحدة من الشركات الغذائية الأكثر ثقة في الشرق الأوسط، تضع سلامة الأغذية وأمنها في صميم كل ما تقوم به لضمان تقديم أفضل المنتجات يوميًا لملايين المستهلكين الذين يثقون بعلامتها التجارية.”

إنجاز يتحقق

وتابع العتيبي: ” إن تحقيق هذا الإنجاز يتفق مع استراتيجية المراعي للاستدامة “الأفضل كل يوم”، والتي ترتكز على رعاية الناس، وحماية البيئة، وتطوير منتجات مسؤولة، كما يعزز وعدنا الدائم بـ “جودة تستحق الثقة” للملايين من العملاء لأكثر من أربعة عقود مستمرة.”

جدير بالذكر أن شركة المراعي تعد أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، والأكبر في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، ويستهلك منتجاتها أكثر من 42 مليون مستهلك في منطقة الخليج العربي إضافة إلى مصر والأردن.