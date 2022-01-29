شهد الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطوير المنطقة، اكتمال المرحلة الثالثة من مشروع نقل مياه الشقيق، الذي أنهى عجز توفير المياه في المنطقة، فيما ستنتهي أعمال خط (الشقيق- محايل- المجاردة) في مارس القادم.

إنهاء عجز المياه بعسير:

وتم إنهاء عجز المياه بالمنطقة، وذلك عبر اكتمال المرحلة الثالثة من مشروع أنظمة نقل مياه الشقيق، حيث تعتبر مشروعات المياه من الممكنات الإستراتيجية الهامة في منطقة عسير.

وبلغت الكمية الواردة لمنطقة عسير قبل المرحلة الثالثة 330،000 م3 يوميًّا، أما الكمية الواردة خلال موسم الصيف 390،000 م3 يوميًّا.

إطلاق المرحلة الثالثة:

أما بمناسبة إطلاق المرحلة الثالثة فيتم انتهاء عجز المياه المحلاة بالمنطقة، وقد بلغ الفائض المتوقع بعد إطلاق المشروع 110 ألف م3 من المياه المحلاة بالمنطقة، حيث ستكون الكمية الواردة بعد المرحلة الثالثة 500,000م3 يوميًّا.

ورفعت المرحلة الثالثة سعة نقل المياه إلى عسير بمقدار 275 ألف متر مكعب يوميًّا، وسط استهداف الوصول إلى 650 ألف م3 من المياه المحلاة يوميًّا في حالة الطواري.

ويضم المشروع 24 خزانًا بسعة تصل إلى 1,048,000م3 من المياه المحلاة، كما يضم 10 محطات ضخ المياه و44 وحدة ضخ ذات سعة عالية، ويضم المشروع 3 خزانات رئيسية لاستقبال المياه من منظومات إنتاج الشقيق بسعة 420 ألف م3، فيما سيتم إنشاء 3 خزانات طرفية في أبها بسعة 212 ألف م3.

وبلغ وزن كامل الأنابيب الرئيسية لنظام نقل الشقيق أبها قرابة 140 ألف طن.