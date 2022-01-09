دعت الإدارة العامة للمرور ملاك المركبات المهملة أو التالفة، إلى المبادرة لإسقاطها من سجلاتهم، والاستفادة في ذلك من قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح ملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاطها من سجلاتهم، مهلة تصحيحية لمدة عام تبدأ من تاريخ 28/ 7/ 1443هـ الموافق 1/ 3/ 2022م.

إعفاء من الرسوم:

وأكدت الإدارة أن من سينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة – خلال تلك المهلة – سيعفى من الرسوم والغرامات المترتبة عليها.