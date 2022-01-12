حددت الإدارة العامة للمرور، متطلبات وشروط إصدار رخصة قيادة خصوصي، مشيرة إلى أنه يتم تقديم طلب لاستخراج الرخصة لمدرسة القيادة.

متطلبات إصدار الرخصة:

وأوضحت الإدارة، أن متطلبات إصدار رخصة قيادة خصوصي كالتالي:

1- إتمام سن الـ 18

2- ألا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو ترويجها أو حيازتها

3- السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة

4- اجتياز اختبار القيادة

5- دفع الرسوم

6- تسديد المخالفات إن وجدت

7- لغير المواطنين يتطلب وجود إقامة نظامية

5 نصائح عند تعطل المركبة:

في سياق آخر، قدم المرور نصائح مهمة لقائدي المركبات، حال تعطل المركبة على الطريق.

وأشار المرور عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إلى أنه عند تعطل المركبة يجب الالتزام باتباع الإرشادات الآتية:

– الوقوف على جانب الطريق.

– إضاءة أنوار المركبة التنبيهية.

– وضع مثلث الطوارئ العاكس خلف المركبة لتنبيه المركبات الأخرى.

– الاتصال بالطوارئ لطلب المساعدة.

– تجنب الوقوف أمام أو خلف المركبة.