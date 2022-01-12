حددت الإدارة العامة للمرور، متطلبات وشروط إصدار رخصة قيادة خصوصي، مشيرة إلى أنه يتم تقديم طلب لاستخراج الرخصة لمدرسة القيادة.
متطلبات إصدار الرخصة:
وأوضحت الإدارة، أن متطلبات إصدار رخصة قيادة خصوصي كالتالي:
1- إتمام سن الـ 18
2- ألا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو ترويجها أو حيازتها
3- السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة
4- اجتياز اختبار القيادة
5- دفع الرسوم
6- تسديد المخالفات إن وجدت
7- لغير المواطنين يتطلب وجود إقامة نظامية
5 نصائح عند تعطل المركبة:
في سياق آخر، قدم المرور نصائح مهمة لقائدي المركبات، حال تعطل المركبة على الطريق.
وأشار المرور عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إلى أنه عند تعطل المركبة يجب الالتزام باتباع الإرشادات الآتية:
– الوقوف على جانب الطريق.
– إضاءة أنوار المركبة التنبيهية.
– وضع مثلث الطوارئ العاكس خلف المركبة لتنبيه المركبات الأخرى.
– الاتصال بالطوارئ لطلب المساعدة.
– تجنب الوقوف أمام أو خلف المركبة.
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