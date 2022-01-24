احتفل ماجد بن أحمد شيبان مرير، أحد منسوبي حرس الحدود بجازان، بحصوله على درجة البكالوريوس من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض في تخصص أصول الدين.

تهاني وتبريكات:

وتلقى المرير التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة من جميع الأهل والأقارب، متمنين له مستقبلًا حافلًا بالعطاء والنجاح.

وعبر المرير عن سعادته البالغة بإكمال درجة البكالوريوس، مقدمًا شكره وتقديره لكل من ساهم في حصوله على درجة البكالوريوس بالتشجيع والدعاء.

“المواطن” تتقدم بأحر وأجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى ماجد المرير، متمنية له مزيدًا من التقدم والنجاح والتوفيق الدائم.