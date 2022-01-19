أكد الإعلامي عبدالعزيز المريسل أن نادي النصر لم يتقدم بطلب إلى آرسنال الإنجليزي، من أجل التعاقد مع الجابوني بيير إميريك أوباميانج.

النصر مهتم بضم أوباميانج

وأشار الصحافي جيمس بينج عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن العالمي قدم عرضًا رسميًا لإدارة آرسنال من أجل ضم أوباميانج، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان أوباميانج صاحب الـ32 عامًا قد أصيب مؤخرًا بفيروس كورونا، الأمر الذي تسبب في عدم مشاركته مع منتخب الجابون الأول لكرة القدم في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

المريسل يؤكد اهتمام نادٍ سعودي آخر باللاعب

وأعاد المريسل نشر تغريدة جيمس عبر حسابه الخاص على “تويتر”، وعلق قائلًا: “غير صحيح.. نادي النصر السعودي لم يقدم عرضًا لا من قريب ولا من بعيد نهائيًا لنادي آرسنال بخصوص المهاجم أوباميانج”.

وتابع عبدالعزيز المريسل في تغريدة أخرى عبر “تويتر”: “من قدم عرضًا للاعب هو نادٍ سعودي آخر وليس العملاق السعودي النصر”.