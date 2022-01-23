حرص رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، على حضور تدريبات المنتخب الوطني، مساء اليوم الأحد، لتحفيز اللاعبين.

المسحل يطالب اللاعبين بتحقيق الفوز:

واجتمع المسحل بلاعبي الأخضر قبل بداية الحصة التدريبية اليوم، وأكد في اجتماعه على أهمية وقوة المباراة القادمة أمام منتخب عمان الأول لكرة القدم.

وشدد المسحل على أهمية التركيز ومضاعفة الجهد، وأكد في الوقت ذاته على ثقة الجميع باللاعبين؛ ومتمنيًا لهم التوفيق في تحقيق الفوز وتعزيز صدارة الأخضر.

ووصلت بعثة منتخب عمان الأول لكرة القدم إلى جدة اليوم، استعدادًا لمواجهة الأخضر المرتقبة، وكان في استقبالها فريق العلاقات العامة والدولية باتحاد الكرة ومندوبي القنصلية العمانية.

السعودية ضد عمان:

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد نظيره عمان، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل منتخب السعودية الأول لكرة القدم صدارة مجموعته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، فيما يتواجد عمان في المركز الرابع بـ7 نقاط.