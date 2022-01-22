توقع د.عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية أن تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي يوماً بعد يوم خلال هذا الأسبوع، ومن ثم تنخفض مجدداً نهاية الأسبوع بصورة أقل حدة وشدة من الموجة الباردة الحالية.. هذا والله أعلم”.

الحرارة أقل من معدلاتها

وأضاف المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “تبقى درجة الحرارة اليوم أقل من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة”.

وتابع د. عبدالله المسند، متوقع اليوم سماء صحو زرقاء صافية، وشمس ساطعة على معظم المناطق، وأجواء قارسة البرودة خاصة في الشمال والوسط والشرق .. هذا والله أعلم.

حالة الطقس اليوم

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار انخفاض درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط وجنوب المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، ويمتد تأثيرها على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة, في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على نجران وعسير والباحة.