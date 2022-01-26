قال د. عبدالله ‌المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة: إن الكتلة الباردة تدخل الآن أجواء السعودية من جهة الشمال الغربي (تبوك)، وتزحف جنوبًا للتوغل أكثر في السعودية يوم غد.

وأضاف المسند، عبر حسابه في “تويتر”: ندف الثلوج الخفيفة تهطل الآن على نواحي مرتفعات الظهر، ومتوقع صباح غد تنزل أيضًا شمال شرق القريات على الحدود السعودية الأردنية.. هذا والله أعلم.

توقعات طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم نشاطًا في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، الرياض وأجزاء من شمال شرق المملكة.

كما يتوقع تكوّن الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق المملكة، ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة قد تكون ثلجية على مناطق تبوك والحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات).

حركة الرياح السطحية:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 50 كم/ ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الأجزاء الجنوبية من الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية على الأجزاء الشمالية من الجزء الجنوبي بسرعة 25- 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10- 20 كم/ ساعة ليلًا، وجنوبية شرقية بسرعة 20- 40 كم/ ساعة نهارًا، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.