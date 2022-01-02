توقع د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، اليوم أن تنشط الرياح السطحية النشطة والتي قد تثير بعض الغبار خاصة في المواقع المفتوحة على الغربية والجنوب الغربي والوسطى والربع الخالي.

منخفض متوسطي

وأضاف المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “يأتي هذا النشاط بسبب مرور منخفض متوسطي يعبر شمال شرق السعودية اليوم .. هذا والله أعلم”.

كما توقع المسند، استمرار الحالة المطرية بإذن الله تعالى، ومتوقع اليوم أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من الشرقية والرياض والحدود الشمالية وحائل والجوف ومكة والباحة وعسير وجازان .. هذا والله أعلم”.

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم ، الشرقية، عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف، تسبق بنشاط في الرياح السطحية كذلك على منطقة تبوك حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان و جبل اللوز و الزيته.