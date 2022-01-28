قررت الحكومة المغربية إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداءً من 7 فبراير المقبل، وذلك استنادًا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتبعًا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذًا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب.

وقالت حكومة المغرب، في بيان لها مساء أمس الخميس، إنه لمواكبة عملية تطبيق هذا القرار، تقوم لجنة تقنية حاليًا بدراسة الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين وسيتم الإعلان عنها لاحقًا.

أهمية التقيد بالاحترازات

وجددت الحكومة، دعوتها للمواطنات والمواطنين لمواصلة التقيد التام بجميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية في هذا الشأن، كما دعت للإسراع بتلقي الجرعات المحددة واستكمال مسار التلقيح وخاصة تعزيزه بالجرعة الثالثة، كسلوك يجسد “التضامن الوطني” في مواجهة هذه الجائحة.

وكانت الحكومة قد قررت تعليق الرحلات الجوية المباشرة للمسافرين، منذ 29 نوفمبر الماضي، بسبب الانتشار السريع لمتحور “أوميكرون” بأوروبا.