بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة زيومارا كاسترو، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية هندوراس.

وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامتها، ولشعب جمهورية هندوراس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

برقية ولي العهد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيدة زيومارا كاسترو، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية هندوراس.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولشعب جمهورية هندوراس الصديق المزيد من التقدم والرقي.