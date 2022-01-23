شارك وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض بن محمد الخريّف في الاجتماع السابع لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية يومي الأربعاء والخميس 16 -17 جمادى الآخر 1443هـ الموافق 19 -20 يناير 2022 وذلك بتنظيم من صندوق النقد العربي وبمشاركة خبراء وممثلين من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي إلى جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تبادل الخبرات ومناقشة التحديثات

ويهدف الاجتماع إلى تبادل تجارب الدول العربية في المجالات المالية والاقتصادية، ومناقشة آخر التحديثات حول أهم التطورات الاقتصادية في الدول العربية، منها استراتيجيات التحول الرقمي في أسواق الأوراق المالية الحكومية في الدول العربية، والجهود المبذولة لتحفيز النمو المدفوع من القطاع الخاص في المنطقة العربية.

نقل التجارب الناجحة للمملكة

وخلال الاجتماع، قام وكيل العلاقات الدولية الدكتور رياض الخريّف بنقل التجارب الناجحة للمملكة العربية السعودية في عدد من المواضيع ذات العلاقة، منها تجربة المملكة على صعيد نشر إحصاءات المالية العامة (GFS)، إلى جانب السياسة المالية لدعم مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا.

يأتي الاجتماع تمهيداً لاجتماع مجلس وزراء المالية في الدول العربية والمزمع انعقاده خلال شهر أبريل القادم وذلك في إطار الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات المالية العربية. والجدير بالذكر أن مجلس وزراء المالية العرب عام2015 قد دعا لعقد اجتماع على مستوى وكلاء وزارات المالية العرب، وذلك لإتاحة الفرصة للتوسع في النقاش حول مختلف القضايا، وتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين وزارات المالية في الدول العربية، إلى جانب المساهمة في التحضير للاجتماع السنوي للمجلس.