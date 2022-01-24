نجح المنتخب السعودي الأول لكرة اليد في تحقيق الفوز على كوريا الجنوبية ضمن منافسات آسيوية اليد الـ20 لمنتخبات الرجال، بنتيجة 27/ 22.

المنتخب السعودي يتألق ضد كوريا:

وبدأت مباراة المنتخب السعودي ضد كوريا التي أُقيمت على صالة وزارة الرياضة في الدمام بشكل سريع، حيث ظهر الأخضر بشكل مميز وسيطر على معظم فترات اللعب، لينهي الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 13/ 10.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الأخضر السيطرة على اللعب، وبدا بشكل أفضل طوال اللقاء، ليحسم مباراة السعودية ضد كوريا لصالحه بنتيجة 27/ 22 في آسيوية اليد الـ20 وسط حضوري جماهيري.

واقترب المنتخب السعودي الأول لكرة اليد من خطف بطاقة التأهل إلى نهائيات بطولة العالم 2023 “بولندا– السويد”، بعد فوزه على كوريا الجنوبية اليوم.

آسيوية اليد الـ20:

ومن المقرر أن تحصل جميع المنتخبات المتنافسة في الدور الرئيسي من آسيوية اليد الـ20 على راحة، يوم غد الثلاثاء، على أن تُستكمل مباريات تحديد المراكز من التاسع وحتى الثاني عشر بـ4 مواجهات على صالة الدمام.

ويواجه منتخب هونج كونج منافسه عمان، ويلتقي منتخبا الإمارات وفيتنام، فيما يلعب منتخب سنغافورة أمام أستراليا، ويواجه منتخب الأردن نظيره الهندي.