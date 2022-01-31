اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الاثنين تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب اليابان مساء يوم غدٍ الثلاثاء على “استاد سايتاما”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

اجتماع بلاعبي المنتخب السعودي

وحرص ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على الاجتماع بلاعبي الأخضر قبل بداية الحصة التدريبية، ونقل في كلمته ثقة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في مواصلة تحقيق الهدف المنشود، فيما أشاد المسحل بالانضباط والروح العالية التي تمتعوا بها منذ وصولهم إلى اليابان، كما نوه على أهمية التركيز ومضاعفة الجهد.

وأكد المسحل على ثقة الجميع بهم ومتمنيًا لهم التوفيق.

ميدانيًا، أجرى “الأخضر” مساء اليوم حصة تدريبية على “استاد سايتاما”، تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

لاعبو الأخضر يجرون فحوصات كورونا

من جهة أخرى، أجرت بعثة المنتخب السعودي مساء اليوم الفحص الثالث الخاص بفيروس كوفيد-19، تطبيقًا للبروتوكولات الطبية الخاصة في اليابان، والتي أظهرت سلامة جميع أفراد البعثة.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وإلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، الصين، عمان، فيتنام. ويتصدر الأخضر مجموعته برصيد “19 نقطة” من سبع مواجهات.