يطمح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواصلة تألقه في التصفيات المونديالية، والفوز على نظيره العماني اليوم.

السعودية تستضيف عمان اليوم

ويستضيف ملعب الجوهرة المشعة مباراة السعودية وعمان مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وقبل لقاء اليوم، يحتل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم صدارة المجموعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، فيما يتواجد منتخب عمان في المركز الرابع بـ7 نقاط.

المنتخب السعودي يستهدف تعزيز صدارته

وقدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضمن التصفيات النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022، حيث نجح في تحقيق 5 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة فقط، ليكون المنتخب الوحيد الذي تجنب الخسارة بالتصفيات.

ويدخل المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد مباراة السعودية وعمان اليوم، وعينه على تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط، خاصة أن الانتصار سيُقرب المنتخب كثيرًا من التأهل إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه والثانية تواليًا.

ومن المتوقع أن يجري رينارد عددًا من التغييرات على تشكيلة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم، في ظل الإصابات التي يُعاني منها، ويمكن الاطلاع على تشكيل الأخضر المتوقع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).