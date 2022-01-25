أعلن المنتخب السعودي، قبل قليل، عن إصابة عضوين من الجهاز الطبي بفيروس كورونا.

إصابة عضوين بالجهاز الطبي بكورونا

وأشار الأخضر في بيان رسمي، إلى أن أفراد بعثة المنتخب السعودي أجروا الفحص الثاني الخاص بفيروس كورونا، تطبيقًا للبروتوكول الطبي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأظهرت النتائج سلامة بعثة المنتخب الأول لكرة القدم باستثناء عضوين من الجهاز الطبي، حيث كانت نتائجهما إيجابية العينة، وتم التعامل مع حالتهما وفقًا للإجراءات الخاصة بوزارة الصحة.

المنتخب السعودي يستعد لمواجهة عمان

ويحتضن ملعب الجوهرة المشعة مباراة السعودية ضد عمان، مساء يوم الخميس المقبل، في إطار مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وينفرد الأخضر بصدارة ترتيب مجموعته في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر، فيما يتواجد منتخب عمان الأول لكرة القدم في المركز الرابع بـ7 نقاط.