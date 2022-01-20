أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي أنها تعمل على إعلان نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور بشكل تدريجي وسيتم إرسال رسالة نصية بنتيجة الاستحقاق خلال الفترة المقبلة.

أول إيداع:

وعلمت “المواطن“، من مصادرها الخاصة، بدء إيداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، وهو أول إيداع للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور.

وقال بعض المستفيدين: إنهم تلقوا رسائل نصية من الموارد البشرية بقبول طلباتهم.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبول عدد من الطلبات الجديدة في الضمان الاجتماعي المطور، على أن يتم الصرف خلال أسبوع.

موعد صرف المعاش:

وبحسب الآلية المتبعة في صرف معاش الضمان الاجتماعي فإنه يتم صرف المعاش للمستحق بدءًا من الشهر التالي لصدور قرار طلبه وبالنسبة لمن تقدم بالطلب في ديسمبر الماضي سيكون بمقدورهم استقبال المعاش الشهر الجاري.

شروط الضمان الاجتماعي المطور:

وهناك عدة شروط للحصول على استحقاق الضمان الاجتماعي، هي:

– أن يكون سعودي الجنسية مقيمًا بشكل دائم في المملكة باستثناء (المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل).

– لا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.

– استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

– لا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

– لا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية.

– إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشًا مستقلًّا.

– لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي فيها الأسرة.