كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد الحماد، أن الوزارة تستهدف توطين 12 ألف وظيفة في قطاع التسويق خلال الفترة المقبلة.

توطين 12 ألف وظيفة:

وأضاف الحماد خلال تصريحات إلى قناة السعودية: نستهدف توطين 12 ألف وظيفة في قطاع التسويق، وبلغ العدد في شهرين 5000 مواطن ومواطنة، ولن يعكس هوية السعودية وثقافتها إلا الشباب السعوديون والسعوديات القادرون على الإبداع.

تدريبات:

وتابع أن قرار توطين قطاع التسويق سيكون إلزاميًّا، وسيطبق جدول المخالفات والعقوبات على كل المنشآت التي لا تلتزم بهذا القرار، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تدريب الباحثين عن عمل، وتم دعم الموظفين العاملين بالتسويق، عن طريق بدء العمل عن بعد، وتم دعم المنشآت ببدل الانتقال، وتم تقديم العديد من الدورات النوعية التي يبحث عنها القطاع الخاص.