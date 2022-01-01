 الموارد البشرية تنفي عدم الاعتراف بعقود العمل الورقية | صحيفة المواطن الإلكترونية الموارد البشرية تنفي عدم الاعتراف بعقود العمل الورقية | صحيفة المواطن الإلكترونية
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السبت 1 يناير 2022
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أكدت أن برنامج توثيق العقود مبادرة لرفع حماية الحقوق العمالية

الموارد البشرية تنفي عدم الاعتراف بعقود العمل الورقية

2022-01-01 الساعة 16:35
في جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الموارد البشرية
المواطن - الرياض


نفت وزارة الموارد البشرية صحة ما تم تداوله بشأن عدم الاعتراف بعقود العمل الورقية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابه على “تويتر” إنه إشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام المحلية بأنه اعتبارًا من اليوم السبت 1 يناير 2022م، تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعدم الاعتراف بأي عقد عمل ورقي، غير المسجل أو الموثق لا يعتد به في المحاكم العمالية بأنه لا صحة لذلك.


وأضاف أن برنامج توثيق العقود مبادرة لرفع حماية الحقوق العمالية وفق الآلية التي أعلنتها الوزارة من خلال قنواتها الرسمية، ودعا الجميع إلى الحرص على تحري الدقة في نقل المعلومات والحصول عليها من المصادر الرسمية.

 


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