أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بيانًا حول ما نشر بخصوص أسرة مكونة من 13 فردًا تسكن في مبنى قيد الإنشاء بالرياض.

الموارد البشرية تكشف الحقيقة

وأوضحت الوزارة في بينها أن فريقًا متخصصًا من وحدة الحماية الاجتماعية باشر الحالة وتبين لهم وجود بلاغات سابقة على الأسرة بشأن امتهانها للتسول، كما أن الأسرة تملك منزلًا في منطقة أخرى، وهي إحدى الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ومعاش التقاعد، إضافة إلى أن بعض أبناء الأسرة موظفون وما زالوا على رأس العمل، وسبق أن قدمت لهم الوزارة كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الملائمة لظروفهم.

إجراءات نظامية بحق رب الأسرة

وأضاف البيان أن الوزارة تعمل حاليًا بالتنسيق مع الجهات المختصة على استكمال الإجراءات النظامية بحق رب الأسرة وذلك لاستغلال الأطفال وحرمانهم من الرعاية اللازمة، كما ستقدم كافة جوانب الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي للمعالين.

فيديو متداول

وتداول مغردون على صفحاتهم بمواقع التواصل فيديو لأسرة سعودية تتكون من 13 فردًا في العاصمة الرياض تقيم بالقرب من الدائري الجنوبي في اتجاه الشرق، في منزل تحت الإنشاء، مناشدين أهل الخير مساعدتهم، لتتفاعل وزارة الموارد البشرية مع الفيديو وتكشف حقيقة هذه الأسرة.

تعريف ممتهن التسول

وفي وقت سابق عرفت النيابة العامة المتسول بأنه: من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدًا أو عينًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.

عقوبات التسول

وأوضحت النيابة أن ممتهن التسوّل، هو كل من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول، مشيرة إلى أن كل ما مارس التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على امتهان التسول يعاقب بالآتي: السن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال.

وأضافت: يحظر التسول بكل صوره وأشكاله مهما كانت مسوغاته، وكل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على أي من ذلك ضمن جامعة منظمة تمتهن التسول يعاقب بالآتي: السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.

وأشارت النيابة العامة إلى تضاعف العقوبة في حال العودة بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.