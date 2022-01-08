يا شعيب فليج ما شفت طرقيه.. سوبرمان وجيب ماشين تغريبي.. مع هطول الأمطار وجريان شعيب فليج الواقع بمحافظة حفر الباطن تتردد هذه الأبيات بشكل واسع، والكثير لا يعلم من هو صاحب هذه الأبيات.





“المواطن” التقت بصاحب القصيدة، وهو الشاعر خالد بن حسن الظفيري ‏الذي أشار إلى أن القصيدة ‏قالها عام قبل 28 سنة، وبالتحديد عام 1415هـ.

وذكر الشاعر خالد الظفيري أن مناسبة القصيدة كانت عندما كان متواجدًا في ربيع شعيب فليج الشمالي، وتوقفت حينها ‏مركبتين “سوبر مان وجيب” للبحث عن الفقع، وكانت هناك فتاة تقرأ الجريدة تعرضت للهواء البارد وركبت في إحدى المركبتين ثم غادر بعدها الجميع الموقع وأتت هذه القصيدة.