وثقت عدسة “المواطن” تجربة التسوق الجديدة في موسم الرياض، والتي تُنظم للمرة الأولى في فعاليات الموسم وهي سوق الأحد، ويقام يوم الأحد من كل أسبوع.

30 متجرًا:

ويتخذ سوق الأحد مكانه من منطقة بوليفارد رياض سيتي، ويضم أكثر من 30 متجرًا تتغير كل أسبوعين، فيما تستمر فعالياته إلى جانب الأنشطة الأخرى للمنطقة، حيث يفتتح في الخامسة مساءً، وتستمر أنشطته حتى منتصف الليل.

منتجات عديدة:

ويحتوي السوق الذي يمثل إحدى التجارب الجديدة على عدد من المنتجات المتمثلة في المستلزمات النسائية والرجالية، والعود والعطور، والأحذية، والهدايا والتحف والحرف اليدوية.