احتفلت شركة المياه الوطنية، اليوم الأحد 30 يناير 2022م، في مقرها الرئيس بالرياض، بتخريج أكثر من 80 متدربًا ومتدربة من برنامج “إعداد” الذي استهدف تأهيل الخريجين والخريجات، ودعم سوق العمل السعودي بهم، إذ يأتي برنامج “إعداد” استشعارًا من الشركة لدورها المجتمعي تجاه الوطن وشبابه.

أهمية برنامج إعداد

وأكدت الشركة أنها أطلقت برنامج “إعداد” للمساهمة في تدريب الخريجين الجدد، وإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل، وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في المجالات الهندسية والفنية والإدارية والمجالات العملية الأخرى.

وقال نائب الرئيس للخدمات المشتركة الأستاذ محمد بن أحمد الغامدي: “نحتفل اليوم بتأهيل أكثر من (80) متدربًا ومتدربة لسوق العمل، وذلك بحضور ورعاية الرئيس التنفيذي (المكلف) لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل، وعدد من قيادات الشركة”.

وأوضح الغامدي أن خريجي برنامج “إعداد” حصلوا على العديد من الدورات التأهيلية في مجال قطاع المياه، ومجالات المهارات السلوكية والإدارية، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم وفق المسارات التخصصية لكل متدرب ومتدربة من خلال جهات تدريبية متميزة لدعم تحقيق مستهدفات البرنامج، ورفع مستواهم في المهارات والخبرات المطلوبة في سوق العمل.

مسارات البرنامج

وأشار إلى أن البرنامج اشتمل على مسارين، هما المسار العام لتنمية المهارات السلوكية والإدارية وتطويرها لدى جميع المشاركين، والمسار التخصصي الذي كان حسب التخصصات الجامعية للمتدربين. كما تضمن البرنامج تنمية المهارات الفنية التخصصية وتطويرها، ومنها أساسيات إدارة المشاريع، وتخطيط الصيانة وجدولتها، ومعايير إدارة السلامة والصحة المهنية لدى المتدربين.

وبيّن الغامدي أن برنامج “إعداد” سيسهم في تنوع الفرص لدي المتدربين، مما يوفر بيئة عملية للتفوق والابتكار والعمل، وذلك في شتى التخصصات التي تدربوا عليها. وشهد الحفل تكريم خريجي البرنامج من قبل الرئيس التنفيذي للشركة (المكلف) المهندس نمر الشبل، ورؤساء القطاعات، وتسليمهم شهادات إتمام البرنامج.

دور شركة المياه الوطنية

يذكر أن شركة المياه الوطنية أعلنت مطلع أكتوبر من العام 2020م عن برنامج “إعداد” ومدته (12) شهرًا، استهدف (100) متدرب ومتدربة من الحاصلين على درجة البكالوريوس، إذ انخرط المتدربون في البرنامج مطلع العام الماضي 2021م.