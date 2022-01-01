وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم السبت، بالقبض على شخصين قاما بالترويج للمخدرات عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

ضبط مروجي المخدرات

ومن جهته، قال مصدر مسؤول في النيابة العامة إنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخصين بالترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي ونشرها، فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بسرعة القبض على المذكورين استنادًا للمادتين (١٥ و١٧) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهما إلى النيابة العامة

العقوبة المقررة

وأوضح المصدر أن الجاني سيواجه عقوبة السجن لمدة (١٥) سنة، إضافة إلى الغرامات المالية ومصادرة الأموال المكتسبة من عملية الترويج، فيما يواجه الشخص الآخر الذي ظهر في المحتوى تهمة التستر على الجريمة.