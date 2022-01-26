وجه جمهور نادي النصر، عبارات الشكر والثناء إلى رمز النادي الأمير خالد بن فهد العضو الذهبي للنادي، وذلك بعد دعمه للفريق ماليًا مما أدى إلى حصوله على شهادة الكفاءة المالية اليوم الأربعاء.

النصر وجماهيره يشكرون الأمير خالد بن فهد

ودشن جمهور النصر وسم ” شكرًا خالد بن فهد” مؤكدين على أن أفعال رمز النصر لا تُنسى مثمنين مواقفه الرائعة مع النادي وعدم التأخر عليه في أي وقت.

وأصدر نادي النصر بيانًا قبل قليل أكد فيه على شكر مجلس إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر للرمز الداعم على دعمه الكبير في استخراج شهادة الكفاءة المالية للنادي.

ويستطيع النصر الآن قيد اللاعب الأوروجوياني جوناثان رودريغيز وأي صفقة جديدة يتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

النصر يُسجل صفقة جوناثان رودريغيز

وكان العالمي تعاقد مع الأوروجوياني جوناثان رودريغيز لتدعيم صفوف الفريق الهجومية قادمًا من نادي كروز أزول المكسيكي، كما أصبح العالمي في طريقه لضم الحارس المقدوني ستول ديميتريفسكي حارس مرمى نادي رايو فاييكانو الإسباني.

وتشير التقارير إلى أن إدارة مسلي آل معمر تفكر في التخلص من الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف أو المدافع الأرجنتيني فونيس موري حيث لم ينجح أي منهما في الظهور بالصورة المتوقعة مع الأصفر.