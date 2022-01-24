يترقب جمهور النصر الليلة، مباراة الكاميرون ضد جزر القمر في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا حيث يخوض فينسينت أبو بكر المباراة أملًا في قيادة منتخب الكاميرون لربع نهائي البطولة.

فينسينت أبو بكر الهداف بـ 5 أهداف في البطولة

وتألق أبو بكر صاحب الـ29 عامًا بصورة لافتة للأنظار مع المنتخب الكاميروني حيث سجل حتى الآن 5 أهداف في البطولة كما نال جائزة أفضل لاعب بدور المجموعات في البطولة.

توقيت مباراتي اليوم في كأس أمم إفريقيا

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي غينيا وجامبيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب كويكونج ستاديوم.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي الكاميرون وجزر القمر، وتنطلق في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت المملكة على ملعب باول بيا ستاديوم.

يذكر أن الفائز من مواجهة غينيا وجامبيا، سيواجه الفائز من مباراة الكاميرون وجزر القمر في دور الثمانية في الأسبوع المقبل.