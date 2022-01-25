يقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مستوى مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

النصر أكثر الفرق تسديدًا:

ويتصدر النصر قائمة الأكثر تسديدًا بعد مرور 18 جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 277 تسديدة، يليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بـ250 تسديدة.

ويحتل الشباب المركز الثالث في قائمة الأكثر تسديدًا برصيد 243 تسديدة، ثم التعاون بـ237 تسديدة، يليه النادي الأهلي برصيد 226 تسديدة، بالتساوي مع الاتفاق، ثم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بـ223 تسديدة.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ18، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 41 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر، ثم الشباب بـ34 نقطة، يليه الهلال بـ31 نقطة.

ويحتل ضمك المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم الفيحاء بـ25 نقطة، بالتساوي مع أبها، وحل الرائد ثامنًا بـ24 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي، ثم الاتفاق والطائي برصيد 19 نقطة لكل منهما، ثم الفتح برصيد 18 نقطة.

ويقع التعاون في المركز الـ13 برصيد 17 نقطة، ثم الباطن بـ16 نقطة بالتساوي مع الفيصلي، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة.