أكد الإعلامي خالد أبو غانم أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يحتاج إلى التدعيم في مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

النصر يحتاج لتدعيم حراسة المرمى:

وعلق أبو غانم قائلًا: “ما يتردد في النصر حاليًّا هو بأنه سيكتفي بصفقة جوناثان، وهو لا زال في حالة استشفاء، ولكن من الواضح بأنه يحتاج حارس مرمى إذا ما أراد الاستمرار في المنافسة، ومن غير المعقول أن تتعذر بالجانب المادي”.

وتابع: “روسو مدرب منطقي وأظهر لنا جودة العنصر الدفاعي في النصر، والفريق الذي يريد المنافسة يجب أن يكون دفاعه قويًّا، أسوةً بما فعله الاتحاد بجلب حجازي، ويجب أن يضم العالمي حارس مرمى لا يقل مستواه عن حارس العميد غروهي”.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج المنصة مع الإعلامي محمد البكيري عبر إذاعة ألف ألف: “المحترفين المتواجدين في العالمي حاليًّا يكفون للمنافسة على المراكز الأربعة الأولى فقط، أما إذا أراد الدوري فالحارس أساس ذلك”.

العالمي في دوري محمد بن سلمان:

ونجح العالمي في تحقيق فوز قاتل على حساب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الاتحاد المتصدر.