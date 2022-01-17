احتفل نادي النصر بمهاجمه فينسنت أبو بكر بعد تألقه اللافت مع منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم في بطولة كأس أمم إفريقيا.

النصر يحتفي بتألق فينسنت أبو بكر:

وقال النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تربّع على صدارة هدافي إفريقيا.. وصعد بمنتخب بلاده الكاميرون إلى دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا.. هذا هو نجمنا فينسنت أبو بكر”.

ونجح فينسنت أبو بكر في تسجيل 5 أهداف خلال 3 مباريات ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، ليكرر رقم صامويل إيتو ويحقق رقمًا مميزًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

منتخب الكاميرون في كأس أمم إفريقيا:

وانتهت مباراة الكاميرون ضد الرأس الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالتعادل الإيجابي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاء منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم في صدارة المجموعة الأولى بمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية برصيد 7 نقاط، يليه بوركينا فاسو برصيد 4 نقاط، ليتأهلا سويًّا إلى دور الـ16.