تسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر لضم مهاجم فريق آرسنال، الجابوني بيير إميريك أوباميانج خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

النصر يسعى لضم أوباميانج

وأشار الصحافي جيمس بينج عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نادي النصر قدم عرضًا رسميًا لإدارة آرسنال من أجل ضم أوباميانج مقابل 8 ملايين يورو.

ولفتت إلى أن نادي النصر يرغب في الحصول على خدمات أوباميانج على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع وجود بند إلزامي بشرائه مقابل 8 ملايين يورو، مشيرًا إلى أن إدارة نادي آرسنال الإنجليزي لم تحسم موقفها حتى الآن، حيث إنها لازالت تدرس العرض.

وكان أوباميانج صاحب الـ32 عامًا قد أصيب مؤخرًا بفيروس كورونا، الأمر الذي تسبب في عدم مشاركته مع منتخب الجابون الأول لكرة القدم في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

النصر في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، في الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الـ13 برصيد 17 نقطة.