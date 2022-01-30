أعلن نادي النصر، مساء اليوم الأحد، عن تمديد عقد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، نواف العقيدي رسميًّا.

نواف العقيدي إلى الطائي:

وأتمت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر تمديد عقد نواف العقيدي حتى عام 2025، كما وافقت على إعارته إلى صفوف فريق الطائي حتى نهاية الموسم.

ويلعب نواف العقيدي صاحب الـ21 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منذ عام 2020، وجاءت خطوته إعارته من أجل حصوله على فرصة اللعب بشكل منتظم واكتساب مزيد من الخبرات.

النصر في دوري محمد بن سلمان:

وكان العالمي قد نجح في تحقيق فوز قاتل على حساب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الاتحاد المتصدر.