انتصر الفريق الكروي الأول بنادي النصر على منافسه ضمك بثنائية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة النصر وضمك:

وأنهى العالمي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

بيتي مارتينيز يعود إلى التهديف:

ونجح البرازيلي أندرسون تاليسكا في إحراز الهدف الأول لأصفر العاصمة بالدقيقة العشرين من تصويبة قوية.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، أضاف الأرجنتيني بيتي مارتينيز الهدف الثاني لـ الأصفر بالدقيقة الحادية والخمسين.

وأصبح رصيد العالمي بعد تحقيقه للفوز الرابع تواليًا في دوري المحترفين، 29 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ضمك عند 26 نقطة في المركز الرابع.