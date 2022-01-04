وقعت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر مخالصة مالية مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالرحمن العبيد.

عبدالرحمن العبيد يرحل والنصر يودعه

وأقامت إدارة كرة القدم قبل تدريبات الفريق الأول الجماعية اليوم حفلًا وداعيًا للاعب عبدالرحمن العبيد، وذلك بعد أن وقعت الإدارة مخالصة مالية معه.

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من الاحتفالية الوداعية للاعب عبدالرحمن العبيد، وسط تفاعل من لاعبي الفريق الأول، وقدمت إدارة الكرة الشكر له على ما قدمه مع العالمي.

وأكدت تقارير إعلامية أن نادي الهلال حصل على توقيع عبدالرحمن العبيد بشكل رسمي قبل عدة أسابيع، وكشفت عن موعد انضمامه إلى التدريبات الجماعية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر يتقدم إلى المركز الثالث

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الفوز على الفتح بهدف دون رد، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره ضمك، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.