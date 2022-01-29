أعلن نادي النصر- قبل قليل- عن تجديد عقود 3 من لاعبي الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وجدد العالمي برئاسة مسلي آل معمر، للاعب حمد المنصور حتى عام 2025.

بينما تم تجديد عقد اللاعب منصور الشمري حتى 2026، أما مختار علي فسوف يبقى في صفوف أصفر العاصمة حتى 2025.

العالمي ينال شهادة الكفاءة المالية:

يذكر أن أصفر العاصمة، كان حصل على شهادة الكفاءة المالية، بدعم من الأمير خالد بن فهد رمز النادي والعضو الذهبي لأصفر العاصمة.

ويبحث العالمي عن التعاقد مع أقوى الصفقات، من أجل المنافسة على لقبي دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين بالموسم الحالي.