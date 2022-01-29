ارتفعت أسعار النفط يوم أمس الجمعة إلى أعلى مستوى في 7 سنوات فيما حققت أسعار الذهب أسوأ نتائج خلال الأسابيع الستة الأخيرة.

أسعار النفط العالمية

وسجلت أسعار النفط ، أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات حيث أدت الاضطرابات السياسية العالمية المستمرة إلى إثارة المخاوف بشأن نقص الإمدادات.

كانت أسعار النفط في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، في أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ أكتوبر وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 69 سنتا أو 0.77% لتبلغ عند التسوية 90.03 دولار للبرميل، وبلغت في الجلسة 91.70 دولار في أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.24% وسجلت عند التسوية 86.82 دولار للبرميل، وبلغت أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات عند 88.84 دولار.

أسعار الذهب تتراجع

إلى ذلك سجل الذهب أسوأ أسبوع له منذ أواخر نوفمبر مع انخفاضه إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع مقابل صعود الدولار وسط توقعات بأن يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في مارس.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بـ 0.17% إلى 1790.1 دولار عند التسوية الجمعة 28 يناير، لتسجل تراجعاً أسبوعياً بنحو 2.5%.

يذكر أن أسعار الذهب كانت قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين في وقت سابق من الأسبوع حينما أدت التوترات المتزايدة حول أوكرانيا وزيادة التقلبات في الأسواق إلى زيادة الاهتمام بالمعدن الذي يعد ملاذاً آمناً.