ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع انتفاضة في كازاخستان أثارت قلقًا من إمكانية اضطراب إمدادات أوبك+ تزامنًا مع تراجع الإنتاج في ليبيا.

برنت يزيد:

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتًا، بما يعادل 0.6%، إلى 82.47 دولار للبرميل، بعد قفزة 1.5% في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتًا، بما يعادل 0.6% أيضًا، إلى 79.96 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت 2.1% في الجلسة السابقة.

وقالت لويز ديكسون المحللة في ريستاد إنرجي في تعليق عبر البريد الإلكتروني “تعكس قفزة أسعار النفط بالأساس مخاوف السوق مع تزايد الاضطراب في كازاخستان واستمرار تدهور الوضع السياسي في ليبيا” بما يؤثر في إنتاج النفط.

طوارئ في كازاخستان:

وبعد أيام من الاضطرابات في كازاخستان أعلنت الحكومة خلالها حالة الطوارئ، أرسلت روسيا أمس الخميس قوات مظلات لإخماد الانتفاضة.

وبدأت الاحتجاجات في المناطق الغربية الغنية بالنفط في كازاخستان بعد رفع أسعار الوقود في بداية العام الجديد.

ويتجه برنت والخام الأميركي نحو تسجيل زيادة 6% في أول أسبوع من العام، إذ بلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر، حيث فاقت المخاوف بشأن الإمدادات القلق من احتمال تضرر الطلب جراء الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.