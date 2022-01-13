قفزت أسعار مزيج برنت القياسي فوق 85 دولارًا للبرميل في التعاملات المسائية الأربعاء، بعد صدور بيانات أظهرت تراجعًا حادًّا لمخزون الخام الأمريكي للأسبوع السابع على التوالي، فيما تواجه الأسواق العالمية نقصًا بالإمدادات.

ارتفاع أسعار النفط فوق 85 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 10 نوفمبر الماضي.. والعقود الآجلة للخام الأمريكي تصعد بنسبة 0.27%#العربية pic.twitter.com/OAWS9GCVxH

— العربية (@AlArabiya) January 12, 2022

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في بيان: إن المخزون التجاري من النفط الخام في الولايات المتحدة انخفض بمقدار 4.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 7 يناير الجاري، بأكثر من ضعفي توقعات المحللين (1.9 مليون برميل).

ارتفاع خام برنت القياسي:

وخلال التعاملات، صعدت عقود خام برنت القياسي، تسليم مارس، بنحو 1.8 بالمائة إلى 85.2 دولار للبرميل، قبل أن تقلص مكاسبها قليلًا وترتد إلى ما دون 85 دولارًا.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم فبراير، بحوالي 2.3 بالمائة إلى 83.09 دولار للبرميل، قبل أن يهبط قليلًا عن حاجز 83 دولارًا.

شح الإمدادات عالميًّا:

وتواجه الأسواق العالمية شحًّا في الإمدادات، جراء اضطرابات في كازاخستان أدت إلى تراجع إنتاج البلد العضو في تحالف “أوبك+” إلى ما دون 800 ألف برميل يوميًّا، من معدل يومي حوالي 1.8 مليون برميل قبل الاضطرابات.

كما تراجع إنتاج ليبيا بالقدر نفسه تقريبًا، جراء إغلاق حقول نفط من جانب مسلحين على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.