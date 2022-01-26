حذر ا‏‏ستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من وجود مصابين بفيروس كورونا، يستخدمون تطبيق توكلنا الخاص بالغير، ويعيشون بطريقة عادية ويدخلون المولات والمطاعم وينقلون العدوى إلى غيرهم.

استخدام توكلنا الخاص بالأصدقاء

وكتب النمر، على حسابه الشخصي بتويتر، قصة مريضة لديه تدعى نورة، قائلا: “نورة أصابتها كورونا وإيجابية بالفحص ولكنها تستخدم توكلنا الخاص بصاحبتها وتدخل المولات والسينما والمطاعم ومستمتعة بإجازة كورونا من عملها !!”، متسائلًا: “إلى متى يا نورة اللامسؤولية؟”.

دخول المراكز التجارية

يذكر أنه في ديسمبر الماضي أكّد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن خدمة التحقق الآلي للحالة الصحية في تطبيق توكلنا، ستسهم في رفع معدلات الالتزام والامتثال للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في المولات والمراكز التجارية والمجمعات.