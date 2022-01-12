حذرت النيابة العامة من أي ممارسات تتضمن إرسال روابط أو رسائل نصية أو إلكترونية وهمية وكاذبة بأي وسيلة كانت، تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات مالية أو خدمية للاستيلاء على مال الغير، عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

جريمة كبرى:

وشددت النيابة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على أن تلك الفعلة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، موضحةً أن عقوبة كل من استولى على مال الغير دون وجه حق بارتكابه فعلًا أو أكثر ينطوي على استخدامه أي نوع من أنواع الاحتيال بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام هي السجن مدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.

احتيال:

ولفتت إلى أن كل شخص قام بالاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام نظام الجرائم المعلوماتية فسوف يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني ريال.