حذرت النيابة العامة من امتهان مهنة التسول في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة.

من هو المتسول؟

وقالت النيابة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: إن المتسول هو من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدًا أو عينًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.

عقوبات رادعة:

ولفتت إلى أن ممتهن التسول هو كل من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول، مشيرة إلى أنه يحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، مستعرضة عقوبات التسول ومنها السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال لمن امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على امتهان التسول.

وكذلك يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت، على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول بالسجن مدة تصل إلى عام، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.