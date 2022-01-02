تظاهر الآلاف في العاصمة الهولندية أمستردام، اليوم الأحد؛ احتجاجًا على إجراءات الحكومة لفرض تدابير الإغلاق، في حين واجهتهم الشرطة بالهراوات والكلاب.
🇳🇱 Politie geweld bij het #Museumplein in #Amsterdam. pic.twitter.com/7TBUX42nYR
— Kees71 (@Kees71234) January 2, 2022
الشرطة تواجه المحتجين في أمستردام:
ووقعت اشتباكات محدودة بين مجموعة من المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، خلال محاولة قوات الشرطة طرد المتظاهرين من ساحة المتحف تنفيذًا لأوامر عمدة أمستردام فيمكي هالسيما.
اعتقالات وسط المحتجين:
وذكر المراسلون الذين تواجدوا في موقع التظاهر بساحة المتحف في أمستردام، أن الشرطة اعتقلت شخصًا واحدًا على الأقل، فيما أظهر مقطع فيديو متداول كلبًا بوليسيًّا وهو ينهش ذراع أحد المتظاهرين لدى قيام الشرطة بتفريق المحتجين.
🇳🇱🦠 Meanwhile, over the New Year, protests against Covid restrictions in Amsterdam have turned nasty. pic.twitter.com/RH3pJFAgT6
— PiQ (@PriapusIQ) January 2, 2022
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