تظاهر الآلاف في العاصمة الهولندية أمستردام، اليوم الأحد؛ احتجاجًا على إجراءات الحكومة لفرض تدابير الإغلاق، في حين واجهتهم الشرطة بالهراوات والكلاب.

الشرطة تواجه المحتجين في أمستردام:

ووقعت اشتباكات محدودة بين مجموعة من المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، خلال محاولة قوات الشرطة طرد المتظاهرين من ساحة المتحف تنفيذًا لأوامر عمدة أمستردام فيمكي هالسيما.

اعتقالات وسط المحتجين: